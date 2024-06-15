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Війна — день 843: початок саміту миру у Швейцарії та заяви Кремля про "переговори"

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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ЗСУ продовжують стримувати ворога, який уже день поспіль
ЗСУ продовжують стримувати ворога, який уже день поспіль. Фото https://telegraf.com.ua/

Розповідаємо оперативно про головне за добу, 15 червня

На календарі субота, 15 червня 2024 року. У Швейцарії розпочинається саміт миру на чолі з президентом України Володимиром Зеленським, у якому візьме участь близько сотні країн та міжнародних організацій. На тлі цього останніми днями звучить багато оптимістичних заяв про санкції проти Росії та допомогу Україні. Не мовчать і в Росії, де диктатор Володимир Путін із соратниками зробили цілу низку заяв про "мирні переговори".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 15 червня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Повітряну тривогу оголошено у Харківській області.

Карта бойових дій на початок доби виглядає так. В останні дні ворог посилив тиск на Покровськ та Курахове, повідомляють аналітики DeepState.

Карта бойових дій DeepState 15.06.2024
Карта бойових дій DeepState 15.06.2024

А про те, що відбувалося 12 червня, читайте на засланні: Війна — день 840: окупанти сповільнилися на Харківщині, але продовжують нічний повітряний терор

Про новини та події 13 червня ми розповідали тут: Війна — день 841: обвал акцій у Росії та підписання Україною угоди про безпеку зі США

Із ситуацією в Україні за 14 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 842: Путін висунув Україні ультиматум перед самітом миру