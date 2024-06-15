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Война — день 843: начало саммита мира в Швейцарии и заявления Кремля про "переговоры"

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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ВСУ продолжают сдерживать врага, который уже день подряд
ВСУ продолжают сдерживать врага, который уже день подряд. Фото https://telegraf.com.ua/

Рассказываем оперативно о главном за сутки, 15 июня

На календаре суббота, 15 июня 2024 года. В Швейцарии начинается саммит мира во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором примет участие около сотни стран и международных организаций. На фоне этого в последние дни звучит много оптимистичных заявлений о санкциях против России и помощи Украине. Не молчат и в России, где диктатор Владимир Путин с соратниками сделали целый ряд заявлений о "мирных переговорах".

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 15 июня. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Воздушная тревога объявлена в Харьковской области.

Карта боевых действий на начало суток выглядит следующим образом. В последние дни враг усилил давление на Покровск и Курахово, сообщают аналитики DeepState.

Карта боевых действий DeepState 15.06.2024
Карта боевых действий DeepState 15.06.2024

А о том, что происходило 12 июня, читайте по ссылке: Война — день 840: оккупанты замедлились на Харьковщине, но продолжают ночной воздушный террор

О новостях и событиях 13 июня мы рассказывали здесь: Война — день 841: обвал акций в России и подписание Украиной соглашения о безопасности с США

С ситуацией в Украине за 14 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 842: Путин выдвинул Украине ультиматум перед саммитом мира