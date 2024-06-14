Война — день 842: Украина "празднует" историческое соглашение с США под атакой России

Рассказываем оперативно о главном за сутки, 14 июня

На календаре пятница, 14 июня 2024 года. Накануне был чрезвычайно важный день, — Украина подписала соглашения о безопасности с США и Японией на 10 лет. Это действительно исторический момент для нашей страны. Тем временем для России наступило не лучшее время, ведь из-за усилий Запада по поддержке Украины в РФ обвалились биржи и подешевел рубль.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 14 июня. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Российские Ту-22М3 совершали фальшивые маневры в районе пусковых возле Севастополя. Также в небе находятся беспилотники российских террористов.

00:00 Воздушные силы ВСУ предупреждают о вылете 4 бортов Ту-22 в районе Тамбова и 5 бортов Ту-95 из Оленегорска, — в течение ночи вероятна ракетная атака.

Кроме того, Украина пребывает под атакой ударных дронов, сразу несколько групп "Шахедов" двигаются в воздушном пространстве Харьковской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Зеленский в вечернем обращении о подписании соглашения о безопасности с США: "Это самое сильное соглашение с Америкой за все 33 года нашей независимости. Есть юридически обязывающая часть соглашения, есть абсолютно полезные детали по ПВО, по самолетам. Мы зафиксировали, что Америка будет помогать Украине в поставках эскадрилий истребителей – столько истребителей, сколько нужно Украине. Говорил с лидерами и об ускорении подготовки пилотов. Что важно, в соглашении с Америкой теперь зафиксировано, что будет поддержка Украины и во время войны, и во время мира.

Карта боевых действий на начало суток выглядит следующим образом:

Карта боевых действий DeepState 14.06.2024

С ситуацией в Украине за 11 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 839: россияне "раскачивают" Сумщину и давят в Донецкой области

А о том, что происходило 12 июня, читайте по ссылке: Война — день 840: оккупанты замедлились на Харьковщине, но продолжают ночной воздушный террор

О новостях и событиях 13 июня мы рассказывали здесь: Война — день 841: обвал акций в России и подписание Украиной соглашения о безопасности с США