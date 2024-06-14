Россия могла получить от КНДР рекордное количество оружия: министр обороны Южной Кореи назвал цифру

Путин в долгу не остается и находит путь отблагодарить

Россия могла получить от КНДР контейнеры почти с 5 миллионами артиллерийских снарядов. Российский диктатор Владимир Путин после визита в Пхеньян, вероятно, будет стремиться получить еще больше.

В обмен на это Северная Корея получает от России технологии, способствующие развертыванию разведывательных спутников, а также усовершенствовать самолеты и танки. Об этом сказал министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик, пишет Bloomberg.

"Ожидается, что Путин будет стремиться к более тесному сотрудничеству с Северной Кореей в сфере безопасности, особенно по военным поставкам, таким как артиллерийские снаряды, которые необходимы, чтобы воспользоваться шансом на победу", — сказал Шин Вонсик.

По его словам, было обнаружено по меньшей мере 10 тысяч транспортных контейнеров, отправляемых из КНДР в Россию. У них также находились десятки баллистических ракет, которыми российские террористы атакуют Украину.

В то же время такое сотрудничество выгодно лидеру КНДР Ким Чен Ыну, ведь он получает от Москвы необходимые технологии. Северокорейский лидер славится тем, что немало инвестирует в ракетную программу. Только в прошлом году на испытания ракет было потрачено один миллиард долларов – это 4% экономики Северной Кореи.

Министр обороны Южной Кореи добавил, что миллиарда долларов хватило бы, чтобы покрыть недостаток продовольствия в Северной Корее в год. Но Россия значительно поддерживает КНДР в этом вопросе, благодаря за снаряды и ракеты для войны против Украины.

По данным издания, боеприпасы, полученные Путиным от КНДР в прошлом году, вероятно, значительно превысили количество отправленных США и Европейского Союза. Это дало российской армии значительное преимущество, когда Украине не хватало боеприпасов и вооружения.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине были найдены обломки баллистических ракет, сделанных в Северной Корее. Это еще раз подтверждает опасения США о том, что КНДР вооружает Россию.