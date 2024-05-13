Цифры впечатляют: сколько оружия КНДР могла передать России для войны с Украиной

Южнокорейская разведка также продолжает отслеживать возможность незаконной поставки деталей ракет в Северную Корею.

Северная Корея, начиная с сентября 2023 года, могла поставить стране-террористу России около 6700 контейнеров с оружием для ведения войны против Украины. Речь идет преимущественно об артиллерийских боеприпасах и снарядах к реактивным системам залпового огня.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи считает, что КНДР передает РФ оружие, произведенное в 1970-х годах. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Южнокорейская разведка заявила, что на поле боя в Украине оказались 122-мм артиллерийские снаряды, изготовленные в КНДР в 1970-х годах. Также в ведомстве добавили, что факт передачи оружия российским оккупантам подтверждают фотографии снарядов, на которых были обнаружены буквы, характерные для КНДР. Эксперты заявили, что речь идет о снарядах реактивной системы залпового огня калибра 122 мм.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик подсчитал, что Северная Корея отправила в Россию около 6700 контейнеров от саммита между их диктаторами в сентябре прошлого года. В оборонном ведомстве отметили, что речь идет о примерно 3 миллионах 152-мм артиллерийских снарядов или 500 тыс. снарядов 122 мм к РСЗО.

Южнокорейская разведка также продолжает отслеживать возможность незаконной поставки деталей ракет в Северную Корею на фоне опасений, что они могут закупать такие детали для разработки нового оружия. К тому же накануне в КНДР заявили, что предоставят своим вооруженным силам новую 240-мм реактивную систему залпового огня.

Напомним, Соединенные Штаты и Южная Корея 27 марта внедрили очередную порцию санкций против приспешников российских террористов, северокорейского диктаторского режима Ким Чен Ина. Санкции затронут всех, кто помогает КНДР создавать оружие массового поражения.

Добавим, что Россия использует для обстрелов городов Украины баллистические ракеты KN-2 производства КНДР, ранее подтвердившего отчет ООН. С декабря 2023 по февраль 2024-го РФ запустила 50 таких ракет, из которых 21 сбилась с траектории и взорвалась в воздухе.

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