Цифри вражають: скільки зброї КНДР могла передати Росії для війни з Україною

Південнокорейська розвідка також продовжує відслідковувати можливість незаконного постачання деталей ракет до Північної Кореї

Північна Корея починаючи з вересня 2023 року могла поставити країні-терористу Росії близько 6700 контейнерів зі зброєю для ведення війни проти України. Йдеться переважно про артилерійські боєприпаси та снаряди до реактивних систем залпового вогню.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що КНДР передає РФ зброю, вироблену у 1970-х роках. Про це повідомляє Yonhap News Agency.

Південнокорейська розвідка заявила, що на полі бою в Україні опинилися 122-мм артилерійські снаряди, виготовлені в КНДР у 1970-х роках. Також у відомстві додали, що факт передачі зброї російським окупантам підтверджують світлини снарядів, на яких виявили літери, характерні для КНДР. Експерти заявили, що йдеться про снаряди реактивної системи залпового вогню калібру 122 мм.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік підрахував, що Північна Корея відправила до Росії близько 6700 контейнерів від саміту між їхніми диктаторами у вересні минулого року. В оборонному відомстві зазначили, що йдеться про приблизно 3 мільйони 152-мм артилерійських снарядів або 500 тис. снарядів 122 мм до РСЗВ.

Південнокорейська розвідка також продовжує відслідковувати можливість незаконного постачання деталей ракет до Північної Кореї на тлі побоювань, що вони можуть закуповувати такі деталі для розробки нової зброї. До того ж, напередодні у КНДР заявили, що нададуть своїм збройним силам нову 240-мм реактивну систему залпового вогню.

Нагададаємо, Сполучені Штати та Південна Корея 27 березня впровадили чергову порцію санкцій проти поплічників російських терористів, північнокорейського диктаторського режиму Ким Чен Ина. Санкції торкнуться усіх, хто допомагає КНДР створювати зброю масового ураження.

Додамо, що Росія використовує для обстрілів міст України балістичні ракети KN-2 виробництва КНДР, що раніше підтвердив звіт ООН. З грудня 2023 року по лютий 2024-го РФ запустила 50 таких ракет, з яких 21 збилась з траєкторії та вибухнула в повітрі.

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