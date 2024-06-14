Росія могла отримати від КНДР рекордну кількість зброї: міністр оборони Південної Кореї назвав цифру

Путін у боргу не залишається і знаходить шлях віддячити

Росія могла отримати від КНДР контейнери з майже 5 мільйонами артилерійських снарядів. Російський диктатор Володимир Путін після візиту до Пхеньяну, ймовірно, прагнутиме отримати ще більше.

В обмін на це Північна Корея отримує від Росії технології, які мають посприяти розгортання розвідувальних супутників, а також вдосконалити літаки і танки. Про це сказав міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік, пише Bloomberg.

"Очікується, що Путін буде прагнути до більш тісної співпраці з Північною Кореєю у сфері безпеки, особливо щодо військових поставок, таких як артилерійські снаряди, які необхідні, щоб скористатися шансом на перемогу", — сказав Шин Вонсік.

За його словами, було виявлено щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів, які відправляються з КНДР до Росії. У них також були десятки балістичних ракет, якими російські терористи атакують Україну.

Водночас така співпраця вигідна лідеру КНДР Кім Чен Ину, адже він отримує від Москви необхідні технології. Північнокорейський лідер славиться тим, що чимало інвестує в ракетну програму. Тільки торік на випробування ракет було витрачено один мільярд доларів — це 4% економіки Північної Кореї.

Міністр оборони Південної Кореї додав, що мільярду доларів вистачило б, аби покрити нестачу продовольства в Північній Кореї на рік. Але Росія значно підтримує КНДР у цьому питанні, віддячуючи за снаряди й ракети для війни проти України.

За даними видання, боєприпаси, які Путін отримав від КНДР торік, ймовірно, значно перевищили кількість надісланих США та Європейського Союзу. Це дало російській армії значну перевагу, коли Україні бракувало боєприпасів та озброєння.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні було знайдено уламки балістичних ракет, які зробили у Північній Кореї. Це вкотре підтверджує побоювання США у тому, що КНДР озброює Росію.