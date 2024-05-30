Росія б’є по Україні ракетами з КНДР: розвідка США підтвердила

Американська розвідка зіставила уламки ракет з України з кадрами з північнокорейських військових заводів

В Україні було знайдено уламки балістичних ракет, які зробили у Північній Кореї. Це вкотре підтверджує побоювання США у тому, що КНДР озброює Росію.

Про це повідомляє видання The Hill із посиланням на доповідь Розвідувального управління Міноборони США. Відомство зіставило фото ракет із заводів у Північній Кореї з кадрами уламків, знайдених на території України у різний час.

Звинувачення Північної Кореї в тому, що вона забезпечує Росію боєприпасами, вперше пролунали з боку Заходу в листопаді 2023 року. Але Пхеньян досі категорично заперечує це. У звіті американської розвідки сказано, що постачання боєприпасів із КНДР порушують численні санкції ООН.

Наприклад, у відомстві підтвердили, що уламки ракети, які знайшли в Харкові 2 січня 2024 року, дійсно належать північнокорейській балістичній ракеті малої дальності. В Україні також заявили, що виявили уламок північнокорейських ракет, зокрема ракети малої дальності Hwasong 11, також відомої як KN-23. Цей снаряд може пролетіти близько 700 км (430 миль).

Також у звіті згадуються відносини між Пхеньяном та Москвою, які з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну стали лише зміцнюватись. За даними американського відомства, після зустрічі президентів Росії Володимира Путіна та КНДР Кім Чен Ина у вересні 2023 року російські солдати незабаром отримали артилерійські снаряди та ракети. Натомість Росія передала важливі технології та продовольство. А до листопада було поставлено мільйон снарядів, ракет та балістичних ракет.

"Розвиток Пхеньяном нових військових можливостей, що триває, вказує на те, що режим буде переслідувати свої цілі з модернізації оборони в найближчому майбутньому, які Росія має намір підтримувати в результаті зростаючих зв’язків", — наголошується в доповіді.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Китай теж підозрюють у військовій допомозі Росії. У США стверджують, що країна допомагає Росії розвідданими, обладнанням та навіть паливом для ракет. Водночас влада Китаю заперечує ці звинувачення і заявляє, що зацікавлена в якнайшвидшому припиненні бойових дій.