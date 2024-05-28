Іран почав передавати РФ нове небезпечне озброєння: ним намагалися вдарити по одній із областей України (фото)

Співпраця двох режимів набирає обертів

Іран, який забезпечує Росію озброєнням для війни проти України, вперше поставив РФ нові авіабомби. Ймовірно, військова співпраця між країнами вийшла на новий рівень.

Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке. Він ґрунтується на відеозаписі з Курської області.

Напередодні розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6. На його борту були нові іранські авіабомби Qaem-5 ("Каїм-5") класу повітря-земля. Очевидно, дрон повинен був атакувати Сумську область, але з невідомої причини впав.

Безпілотник Qods Mohajer-6, що розбився

Ці авіабомби були поставлені на озброєння у самому Ірані лише у 2019 році. Раніше випадків застосування Росією високоточних "Каїм-5" в Україні не було зафіксовано. Рьопке зазначив, що їх використання свідчить про "новий рівень" військової співпраці Тегерана та Москви.

Авіабомба Qaem-5

Як відомо, Іран постачає озброєння Росії, офіційно заперечуючи це. Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос дав прогноз, чи зміниться щось зі смертю іранського президента Ібрахіма Раїсі.