Іран постачає РФ снарядами до небезпечної "сталінської" ретро-гармати – про що йдеться

Незважаючи на вік, гармата стріляє дуже далеко

Незважаючи на небезпеку повноцінної війни з Ізраїлем, Іран не припиняє надавати допомогу РФ. Причому ця допомога іноді виявляється критичною, оскільки дозволяє використовувати досить непогану, хоч і застарілу радянську 130-мм гармату М46.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він розмістив фото боєприпасу до гармати, який росіяни спробували замаскувати під китайську.

Справа в тому, що 130-мм М46 почала вироблятися ще за правління Сталіна в 1948-му році, але РФ активно використовує зняті з консервації гармати, виробництво яких і снарядів до них давно припинено. Єдині країни, в яких снаряди до гармати ще виробляють – Іран та КНР.

Треба сказати, що незважаючи на 76 років з дня появи на світ М46, як і раніше, являє собою дуже гарну гармату. Так, найбільш далекобійними снарядами були 53-ВОФ-482В і 3ВОФ43 з дальністю пострілу 27,5 км. Для порівняння, дальність стрілянини осколково-фугасним снарядом 152 мм гаубиць окупантів на кшталт "Міста" становить близько 25 км, а САУ "Гіацинт" — 28,5 км.

Іранський снаряд для М46

При цьому активно-реактивним снарядом М46 може вистрілити навіть на 37 км, але їх виробляють ті самі Іран і Китай.

В результаті, за умови постійного коригування дронами з повітря М46 здатна накрити "Мсту", користуючись своєю перевагою в 2,5 км, і може майже на рівних боротися з "Гіацинтом". Єдиний недолік 130 мм гармати, потужність боєприпасу, так снаряд "Мсти" важить 43 кг проти 33 кг у М46, а значить і вибух першого з них буде сильнішим і може завдати більшої шкоди.

"Іран, окрім усієї іншої, на сьогоднішній день, верифікованої номенклатури БК (152-мм, 122-мм, 122-мм реактивні снаряди, 120-мм міни) передає Росії ще й 130-мм снаряди. Окремо хочу звернути увагу, що Іран мав на озброєнні одну з найбільш численних артилерійських компонентів з М-46 — близько тисячі стволів. А тому, не виключено, що в перспективі до Росії можуть вирушити в деякій кількості й самі гармати", — резюмує Олександр Коваленко.

Зауважимо, що ЗСУ також успішно використовують М46, передані нашій країні Фінляндією, щоправда, снаряди для них українські бійці беруть як трофеї або отримують перехоплену союзниками іранську контрабанду в інші країни.