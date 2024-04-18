Иран снабжает РФ снарядами к опасной "сталинской" ретро-пушке – о чем речь

Несмотря на возраст пушка стреляет весьма далеко

Несмотря на опасность полноценной войны с Израилем, Иран не прекращает оказывать помощь РФ. Причем эта помощь иногда оказывается критической, так как позволяет использовать довольно неплохую, хотя и устаревшую советскую 130-мм пушку М46.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он разместил фото боеприпаса к пушке, который россияне попытались замаскировать под китайский.

Дело в том, что 130-мм М46 начала производиться еще во времена правления Сталина в 1948-м году, но РФ активно использует снятые с консервации орудия, производство которых и снарядов к ним давно прекращено. Единственные страны в которых снаряды к пушке еще производят – Иран и КНР.

Надо сказать, что несмотря на 76 лет со дня появления на свет М46 по-прежнему представляет из себя весьма хорошую пушку. Так, самыми дальнобойными снарядами были 53-ВОФ-482В и 3ВОФ43 с дальностью выстрела 27,5 км. Для сравнения, дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом 152 мм гаубиц оккупантов вроде "Мста" составляет около 25 км, а САУ "Гиацинт" — 28,5 км.

Иранский снаряд для М46

При этом активно-реактивным снарядом М46 может выстрелить даже на 37 км, но их производят лишь те же Иран и Китай.

В результате, при условии постоянной корректировки дронами с воздуха М46 способна накрыть "Мсту", пользуясь своим преимуществом в 2,5 км, и может почти на равных бороться с "Гиацинтом". Единственный недостаток 130 мм пушки, мощность боеприпаса, так снаряд "Мсты" весит 43 кг против 33 кг у М46, а значит и взрыв первого из них будет сильнее и может нанести больший ущерб.

"Иран, помимо всей прочей, на сегодняшний день, верифицированной номенклатуры БК (152-мм, 122-мм, 122-мм реактивные снаряды, 120-мм мины) передаёт России ещё и 130-мм снаряды. Отдельно хочу обратить внимание, что Иран имел на вооружении одну из наиболее многочисленных артиллерийских компонент из М-46 — около тысячи стволов. А потому, не исключено, что в перспективе в россию могут отправится в некотором количестве и сами пушки", — резюмирует Александр Коваленко.

Заметим, что ВСУ также успешно используют М46, переданные нашей стране Финляндией, правда снаряды для них украинские бойцы берут как трофеи или получают перехваченную союзниками иранскую контрабанду в другие страны.