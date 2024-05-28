Иран начал передавать РФ новое опасное вооружение: им пытались ударить по одной из областей Украины (фото)

Сотрудничество двух режимов набирает обороты

Иран, который снабжает Россию вооружением для войны против Украины, впервые поставил России новейшие авиабомбы. Вероятно, военное сотрудничество между странами вышло на новый уровень.

Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке. Он основывается на видеозаписи из Курской области.

Накануне там разбился тяжелый иранский беспилотник Qods Mohajer-6. На его борту были новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5 ("Каим-5") класса воздух-земля. По всей видимости, дрон должен был атаковать Сумскую область, но по неизвестной причине упал.

Разбившийся беспилотник Qods Mohajer-6

Эти авиабомбы были поставлены на вооружение в самом Иране только в 2019 году. Ранее случаев применения Россией высокоточных "Каим-5" в Украине зафиксировано не было. Рёпке отметил, что их использование свидетельствует о "новом уровне" военного сотрудничества Тегерана и Москвы.

Авиабомба Qaem-5

Как известно, Иран поставляет вооружение России, официально отрицая это. Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос дал прогноз, изменится ли что-нибудь со смертью иранского президента Ибрахима Раиси.