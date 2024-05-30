Россия бьет по Украине ракетами из КНДР: разведка США нашла подтверждения

Американская разведка сопоставила обломки ракет из Украины с кадрами с северокорейских военных заводов

В Украине были найдены обломки баллистических ракет, которые произвели в Северной Корее. Это в очередной раз подтверждает опасения США в том, что КНДР вооружает Россию.

Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на доклад Разведывательного управления Минобороны США. Ведомство сопоставило фото ракет с заводов в Северной Корее с кадрами обломков, которые были найдены на территории Украины в разное время.

Обвинения Северной Кореи в том, что она снабжает Россию боеприпасами, впервые прозвучали со стороны Запада в ноябре 2023 года. Но Пхеньян до сих пор категорически отрицает это. В отчете американской разведки сказано, что поставки боеприпасов из КНДР нарушают многочисленные санкции ООН.

К примеру в ведомстве подтвердили, что обломки ракеты, которые нашли в Харькове 2 января 2024 года, действительно принадлежат северокорейской баллистической ракете малой дальности. В Украине также заявили, что обнаружили обломок северокорейских ракет, в том числе и ракеты малой дальности Hwasong 11, также известной как KN-23. Этот снаряд может пролететь около 700 км (430 миль).

Также в отчете упоминаются отношения между Пхеньяном и Москвой, которые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину стали только укрепляться. По данным американского ведомства, после встречи президентов России Владимира Путина и КНДР Ким Чен Ына в сентябре 2023 года российские солдаты вскоре получили артиллерийские снаряды и ракеты. Взамен Россия передала важные технологии и продовольствие. А к ноябрю был поставлен миллион снарядов, ракет и баллистических ракет.

"Продолжающееся развитие Пхеньяном новых военных возможностей указывает на то, что режим будет преследовать свои цели по модернизации обороны в обозримом будущем, которые Россия намерена поддерживать в результате растущих связей", — отмечается в докладе.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Китай тоже подозревают в военной помощи России. В США утверждают, что страна помогает России разведданными, оборудованием и даже топливом для ракет. Вместе с тем власти Китая отрицают эти обвинения и заявляют, что заинтересованы в скорейшем прекращении боевых действий.