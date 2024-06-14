Российские Ту-95МС выпустили ракеты: угроза атаки для всей Украины (обновляется)

Подлет ракет к воздушному пространству Украины ожидается примерно через час после запуска

Российские оккупанты запустили по Украине крылатые ракеты Х-101 с борта стратегических бомбардировщиков Ту-95. Пуски происходили из района Энгельса, в воздухе находилось до пяти самолетов террористов.

Об этом сообщает мониторинг и Воздушные силы. Подлет ракет к воздушному пространству Украины ожидается примерно через час после запуска. Отмечается, что самолеты Ту-22М3 не решились атаковать – они выполнили фейковые пусковые маневры возле временно оккупированного Севастополя, после чего скрылись в районе Новороссийска.

02:50 Зафиксировано вхождение бортов Ту-95МС в район Каспия, возможна еще одна волна ракетных пусков. Первые пуски были из Саратовской области.

(обновляется)

В ночь на 12 июня российские оккупанты совершили очередную атаку по Украине, где главными целями стали находящийся в области Киев и Васильков. Примечательно, что в этом городе расположен военный аэродром. Однако он был уничтожен еще в 2022 году.

В ночь на субботу, 1 июня, россияне ударили по Украине ракетами и "шахедами", пострадали энергетические объекты. Взрывы звучали во многих областях, слышали их и в Мукачево в Закарпатье, также под ударом был Стрый Львовской области. Ракеты подлетели очень близко к границе с Польшей, Словакией и Венгрией.

Во время ночного обстрела Украины 1 июня силам украинского ПВО удалось сбить большую часть вражеских ракет и практически все дроны. Всего было выпущено 53 ракеты разных типов и 47 ударных БПЛА, 81 воздушная цель была сбита.