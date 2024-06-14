Есть угроза ракетной атаки на Украину: россияне подняли в небо Ту-95МС и Ту-22М3

Традиционно террористы могут пускать ракеты из двух возможных рубежей

Российские террористы не иначе, как "в честь" подписания соглашения о безопасности между Украиной и США, подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и ракетоносцы Ту-22М3. Первые вылетели из "Оленьи" в Мурманской области РФ, другие – с аэродрома "Дягилево".

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Отмечается, что на воздух террористы подняли до пяти Ту-95МС и до четырех Ту-22М3.

"Зафиксированы вылеты до 4 бортов Ту-95МС из Оленьи. Вылет вероятно боевой, а это значит: в районе Энгельса они будут скорее всего в 02:00 — 03:00. Если пуски будут отсюда — тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве близко 02:30 — 03:30 В районе Каспийского Моря они будут скорее всего в 03:00 — 04:00. Если пуски будут отсюда — тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 04:10 — 05:10", – написал канал "Николаевский Ванек".

В ночь на 12 июня российские оккупанты совершили очередную атаку по Украине, где главными целями стали Киев и находящийся в области Васильков. Примечательно, что в этом городе расположен военный аэродром. Однако он был уничтожен еще в 2022 году.

В ночь на субботу, 1 июня, россияне ударили по Украине ракетами и "шахедами", пострадали энергетические объекты. Взрывы звучали во многих областях, слышали их и в Мукачево в Закарпатье, также под ударом был Стрый Львовской области. Ракеты подлетели очень близко к границе с Польшей, Словакией и Венгрией.

Во время ночного обстрела Украины 1 июня силам украинского ПВО удалось сбить большую часть вражеских ракет и практически все дроны. Всего было выпущено 53 ракеты разных типов и 47 ударных БПЛА, 81 воздушная цель была сбита.