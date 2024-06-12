После ночной ракетной атаки в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: что известно

Украинцев призывали находиться в безопасных местах

В 6:16 в среду, 12 июня, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Это произошло вскоре после ее отмены, так как россияне ранним утром терроризировали нашу страну ракетами и "шахедами". В 6:49 дали отбой воздушной тревоги.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", — предупредили в Воздушных силах Украины.

Напомним, аэродром "Саваслейка" расположен вблизи села с аналогичным названием в Кулибакском районе Нижегородской области. До границы Украины – около 700 км. На аэродроме с конца 2021 года базируется сформированный в том же году полк самолетов МиГ-31К, вооруженных баллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал". Эти гиперзвуковые ракеты являются очень сложными целями для систем ПВО из-за высокой скорости полета (12350 км/ч).

Как сообщал Телеграф, ночью 12 июня запустили по Украине ракеты Х-101 с самолетов Ту-95. Ракеты запускали четыре бомбардировщика (три из авиабазы "Оленья", один из "Энгельс-2") из пусковых рубежей вблизи города Энгельс. Также по Украине били ракетами самолеты МиГ-31. Взрывы звучали преимущественно в Киеве – на этот раз российские террористы сосредоточили усилия на столице. Киев атаковали Х-101, "Кинжалы" и ударные беспилотники. Также взрыв произошел в Одессе.