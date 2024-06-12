Після нічної ракетної атаки в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: що відомо

Українців закликають перебувати у безпечних місцях

О 6:16 у середу, 12 червня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Це сталося невдовзі після її скасування, адже росіяни рано-вранці тероризували нашу країну ракетами та "шахедами".

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", — попередили у повітряних силах України.

Нагадаємо, аеродром "Саваслейка" розташований поблизу села з аналогічною назвою у Кулібакському районі Нижньогородської області. До кордону України — близько 700 км. На аеродромі з кінця 2021 року базується сформований того ж року полк літаків МіГ-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал". Ці гіперзвукові ракети є дуже складними цілями для систем ППО через високу швидкість польоту (12350 км/год).

Як повідомляв "Телеграф", вночі 12 червня запустили по Україні ракети Х-101 з літаків Ту-95. Ракети запускали чотири бомбардувальники (три з авіабази "Оленья", один з "Енгельс-2") з пускових рубежів поблизу міста Енгельс. Також по Україні били ракетами літаки МіГ-31. Вибухи лунали переважним чином у Києві – цього разу російські терористи зосередили зусилля на столиці. Київ атакували Х-101, "Кинджали" та ударні безпілотники. Також вибух стався в Одесі.