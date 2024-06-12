Стало менше обстрілів Харкова: Терехов прокоментував дозвіл США бити по РФ американським озброєнням

Це не знімає потребу міста у протиповітряних комплексах для захисту від російської авіації

Знищення українськими військовими ударних позицій російських терористів по той бік кордону значно знизило інтенсивність обстрілів Харкова. В цьому дуже допоміг дозвіл Сполучених Штатів бити по цілях на території Росії американським озброєнням.

Про це сказав міський голова Харкова Ігор Терехов у інтерв’ю Reuters. За його словами, завдяки дозволу США в Харкові стало значно менше російських обстрілів, якщо порівнювати з травнем.

"Це допомогло. Можливо, саме тому останні кілька тижнів у Харкові — спокійніше й не було таких великих обстрілів, як, приміром, у травні", – сказав він.

Втім, додав мер, це не знімає потребу міста у протиповітряних комплексах. Особливо у світі того, що Харків прийняв 11,5 тисячі осіб, які втекли з північної Харківщини, де зараз йдуть бойові дії.

Нагадаємо, що про дозвіл США бити по Росії західною зброєю стало відомо наприкінці травня. Спершу з’явилася інформація про те, що Байден дав дозвіл потай від публіки, але пізніше це підтвердили в Офісі президента України.

А держсекретар США Ентоні Блінкен раніше заявляв, що обмеження США підлаштовуватимуться під потреби України. Він не виключив, що, можливо, в майбутньому географія ударів розшириться.

В НАТО вважають, що Україна повинна отримати право бити по Росії будь-якою західною зброєю без обмежень дальності. Це потрібно, щоб Збройні сили України могли ефективно оборонятися проти російських терористів.