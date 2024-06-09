"Знадобляться роки на відновлення": на Заході оцінили втрати Росії після наступу на Харківщину

Шанси на перемогу РФ суттєво зменшились через останні події

Росія зазнає величезних втрат в боях за Харківщину, де нещодавно Збройні сили України (ЗСУ) контратакували та відбили деякі території. Окупаційні війська втрачають багато людей та техніки, а на відновлення армії до рівня 2022 року знадобляться роки.

Українська армія дала потужну відсіч ворогу завдяки західній допомозі та дозволу на удари по військових об’єктах на території Росії. Про це пише Express.

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Росія зазнає величезних втрат

Міноборони РФ нещодавно заявило, що змогло захопити половину Вовчанська у Харківській області. Але за це Росія дорого заплатила ― величезними втратами у живій силі та техніці. До того ж частину територій ЗСУ відбили після підкріплення у вигляді військової допомоги від Заходу.

Старший аналітик Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі розповів, що шанси РФ на перемогу у цьому році суттєво зменшились. Росії знадобляться роки, щоб відновити армію до рівня, який був до повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

"Можливо, Росія має найбільшу кількість солдатів, але багато їхньої першокласної броні, транспортні засоби були знищені, і знадобляться роки, щоб відновити армію до рівня 2022 року", ― сказав Баррі.

У грудні 2023 року офіційні особи США заявили, що втрати РФ в Україні становлять приблизно 315 тисяч. Це близько 90% від тих сил, які зайшли в Україну у лютому 2022-го.

За даними Міністерства Великої Британії, втрати Росії у травні становили у середньому 1200 людей у день. Значну частину складають військові, які брали участь у наступі на Харківську область. Проте російська армія швидко заповнює прогалини завдяки великій кількості населення та прихованій мобілізації.

Нагадаємо, з 10 травня російські війська повторно почали наступати на Харківщину. ЗСУ зустріли їх вогнем. Плани ворога не були секретом для військового керівництва, тому наступ росіян зупинили. Зараз продовжуються бої у Харківській області.

Ситуація на Харківщині станом на 9 червня 2024 року

Російський диктатор зробив зухвалу заяву про наступ. Він сказав, що хоче зробити "санітарну зону" на кордоні.

Раніше "Телеграф" повідомляв про втрати росіян у техніці за травень 2024 року. Є ймовірність, що окупаційним військам доведеться знімати танки з пам’ятників.