"Скоро почнуть знімати танки з пам’ятників": травневі втрати техніки росіян на фронті б’ють рекорди

До кінця червня Росія може стратити до 450 танків

Протягом травня втрати росіян на фронті в Україні колосально зросли до 390 одиниць техніки. Це щонайменше втричі більше, ніж напочатку війни і ніж загарбники можуть виробити.

Якщо ці темпи не сповільняться, то наприкінці року їм доведеться відправити на фронт танки з пам’ятників. Про це пише Deence 24.

Зазначається, що про колосальність втрат свідчить також і мізерний арсенал на параді у Москві 9 травня. Щомісяця українська армії знищує російську техніку, і цифра втрат росте стрімко. Тому, цілком може настати момент, коли військової техніки в Росії просто не буде. На таку думку експертів наштовхує і те, що нікого вже не дивують застарілі танки Т-54 і Т-55 на фронті. Проте були помічені й старіші моделі транспортників МТ-ЛБ і БТР-50.

Застосування загарбниками такого старого озброєння можу бути сигналом розвалу російських бронетанкових і механізованих військ, які змушені відправляти на війну техніку з усе більш "глибших" пострадянських складів.

Компенсувати втрати Росія може або виготовивши нові танки та транспортери, або знявши їх із військових складів і привівши до придатного для використання стану. Однак в обох випадках ці можливості дуже обмежені.

З березня по травень 2024 року росіяни втрачали 390 танків на місяць. Але наразі ці цифри зросли на 70% порівняно з першими двома роками війни, коли загарбники втрачали "всього" 270 таких бойових машин кожні 30 днів. І якщо раніше російська армія скорочувалася на 150 танків на місяць, тобто на 4 батальйони, то з березня це скорочення прискорилося до 260.

Водночас немає ознак того, що ситуація покращиться і в червні 2024 року. За перші три дні літа українці знищили 45 танків, тож за таких темпів Росія втратила б до 450 танків на кінець червня.

З даними аналітиків, річне виробництво танків у Росії не перевищує 390 одиниць, а з лютого 2022 року по грудень 2023 року до ЗС РФ було поставлено не більше 780 таких машин. І точно не більше 2000, як вказував Кремль.

Раніше "Телеграф" писав, що вікно для прориву Росії на фронті звужується. Диктатору РФ бракує часу.