ЗСУ витіснили росіян із центру Вовчанська: у окупантів можуть бути великі неприємності (карта)

Деякі російські воєнкори пишуть, що частина їхніх військ у місті нібито відрізана від основних сил

Протягом останніх днів ЗСУ вдалося відбити у росіян ще кілька кварталів Вовчанська Харківської області. Наші воїни відтіснили окупантів із центральної частини міста.

"Українські війська відвойовують нові позиції на півночі Вовчанська. Російські війська продовжили відходити та атакувати втрачені райони авіацією, ракетами та артилерією", — повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке в Х.

Як відомо, у середині травня російські війська під час свого наступу захопили північну частину та кілька центральних кварталів Вовчанська. За останні дні українським захисникам вдалося вибити їх із центру. Деякі російські воєнкори пишуть, що частина їхніх військ у місті нібито оточена та відрізана від основних сил.

Як пише BILD, за даними Рьопке, для перекидання підкріплення з південного на північний берег річки Вовча, ЗСУ використовували німецький танковий мостоукладач Biber. Росіяни атакували його дроном "Ланцет". Проте немає жодних ознак, що після російських ударів переправа несправна.

Як повідомляв "Телеграф", представник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко розповів, що російські війська посилюються у Харківській області за двома напрямками. Йдеться про населені пункти Липці та Вовчанськ. У ДПСУ не виключають, що ці сили можуть бути задіяні для розширення зони бойових дій за іншими напрямками в межах Харківської області, або РФ розпочне повторний наступ на Сумщину.