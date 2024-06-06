Росія посилюється: у ДПСУ розповіли про ситуацію у Харківській області поблизу кордону з РФ

Ворог продовжує тиск на двох напрямках

Російські війська посилюються в Харківській області на двох напрямках. Йдеться про населені пункти Липці та Вовчанськ, де окупантам не дають закріпитись.

Сили оборони стримують ворога та дають йому відсіч. Про це речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко розповів в етері телемарафону.

"Ворог продовжує посилюватись на напрямку Липців, на напрямку населеного пункту Вовчанськ, де ведуться бойові дії, де ворог 10 травня почав штурмові дії. Всі складові Сил оборони й Державна прикордонна служба, наші підрозділи як невід’ємна складова Сил оборони нашої країни, продовжують стримувати ворога, наносити йому ураження", ― сказав Демченко.

Російські війська посилюються поблизу кордону. У ДПСУ не виключають, що ці сили можуть бути задіяні для розширення зони бойових дій на інших напрямках в межах Харківської області, або ж РФ почне повторний наступ на Сумщину.

"Також ми бачимо що ті дії, які ворог продовжує вчиняти щодо посилення свого угрупування навпроти свого кордону з Україною. Ніколи не можна виключати що він захоче або зможе перекинути, або розширити зону бойових дій на інших напрямках, в тому числі в межах Харківської області або ж навіть Сумської", ― сказав Демченко.

У ворога недостатньо сил для досягнення стратегічної цілі, навіть враховуючи підкріплення на кордоні. Але виключати можливість розширення зони бойових дій не варто, вважає речник ДПСУ.

"З тією інформацією, яка є зараз, і того що відбувається по Харківщині, бачимо, що у ворога недостатньо сил для досягнення своєї стратегічної цілі. Відкидати можливість розширення зони бойових дій на кордоні з країною-агресоркою не можна, але на цей час бойові дії продовжуються тільки на двох напрямках ― це населений пункт Липці й населений пункт Вовчанськ", ― сказав Демченко.

Росіяни тиснуть в напрямку Вовчанська та Липців

Нагадаємо, що росіяни розпочали повторний наступ на Харківщину 10 травня 2024 року. Сили оборони були готові та зустріли ворога вогнем. З прикордонних населених пунктів оголосили евакуацію цивільного населення.

Бої продовжуються. Зокрема, ведуться бойові дії у Вовчанську, який росіяни стерли вщент. За три тижні боїв місто було майже повністю знищено.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що проти України воює 550 тисяч російських військових. На початку повномасштабного вторгнення їхня кількість була значно меншою.