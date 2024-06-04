"Шарашили так, що мама не горюй": у Бєлгороді скаржаться на посилення обстрілів після початку наступу на Харківщині

Справі у області та у місті йдуть все гірше, а про будь-яку "санітарну зону" можна навіть не казати

У тимчасово контрольованій російськими терористами Бєлгородській області почали скаржитися на те, що з моменту початку російського наступу на півночі Харківщини, щоб нібито створити "санітарну зону" за наказом російського диктатора Володимира Путіна, справи пішли ще гірше. Обстрілів стало набагато більше, ніж раніше, збільшилися руйнації та кількість постраждалих.

Перехоплену розмову з такими заявами місцевих опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Мешканка міста Шебекіно у Бєлгородської області у розмові зі знайомою скаржиться, що справи у місті та області йдуть все гірше, а про "санітарну зону" немає й мови.

"Звісно не спала вчора до ночі. Шарашили так, що мама не горюй. Горіло і машин скільки знову згоріло, і на Конєва, і на Губкіна. На Губкіна взагалі в будинок потрапили. Ось… Скло, машини прямо палахкотіли. Взагалі ось бульвар юності та на Конєва і це… Та нічого, і все гірше, і гірше. Санітарну зону робимо, а нам усе гірше, і гірше", – заявила вона.

Жінка також сказала, що раніше на область летіло 12, 16, 18 ракет за ніч, а зараз менше ніж 32-36 нібито не прилітає. При цьому російська пропаганда замовчує стан речей у Бєлгородській області та заявляє, що там нібито все добре.

"Ну що ж це таке? Ось це вбиває найбільше, усе в них скінчилося, а в нас усе добре. Я згодна з вами щодо цього. От говорили б правду, так краще було б це все. Так і правди ніхто не знає, вже б люди сказали правду, ось терпіти ще стільки б і люди б терпіли, що казати-то, паніки нема ж, нічого нема, але люди якось справляються, терплять ось це все, правди ж ніхто не скаже", – додала вона.

Доречі, російські терористи протягом останніх трьох місяців щонайменше 75 разів нібито випадково бомбили Бєлгородську область, а також деякі тимчасово окуповані території України. В усіх випадках винних не було покарано, а жодних розслідувань не проводилося.

Нещодавно у Бєлгороді було знищено цілий під'їзд багатоповерхівки. Російські терористи звинуватили Україну, проте українські експерти швидко довели, що по будинку вдарив російський КАБ.