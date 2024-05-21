Горить техніка, ємність з паливом: Бєлгородська область знову під ударом дронів (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Постраждалих та загиблих немає
У Бєлгородські області в черговий раз пролунали потужні вибухи через атаку безпілотників. У селі Вознесенівка почалась сильна пожежа, здійнявся стоп диму.
Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що вибухи пролунали приблизно о 10:30 ранку.
"Село Вознесенівка Шебекинського міського округу зазнало атаки ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе. Є пошкодження на території сільськогосподарського підприємстваю", — пише губернатор області В'ячеслав Гладков.
За його словами, внаслідок атаки постраждалих та загиблих немає. Наразі рятувальники працюють, щоб ліквідували наслідки займання. Відомо, що пошкоджено складські приміщення та ангари з технікою, також сталося загоряння ємності з паливом.
Нагадаємо, що 20 травня невідомі безпілотники атакували нафтобазу "Юттек" у районному селищі Прохорівка у Бєлгородській області. Ушкодження отримав резервуар із бензином.
Раніше "Телеграф" писав, що на Луганщині пролунали потужні вибухи 20 травня. "Бавовна" завітала на бази окупаційних військ у Ровеньках та Довжанську.