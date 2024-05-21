Горить техніка, ємність з паливом: Бєлгородська область знову під ударом дронів (фото, відео)

Постраждалих та загиблих немає

У Бєлгородські області в черговий раз пролунали потужні вибухи через атаку безпілотників. У селі Вознесенівка почалась сильна пожежа, здійнявся стоп диму.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що вибухи пролунали приблизно о 10:30 ранку.

"Село Вознесенівка Шебекинського міського округу зазнало атаки ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе. Є пошкодження на території сільськогосподарського підприємстваю", — пише губернатор області В'ячеслав Гладков.

Село Вознесенівка на мапі

За його словами, внаслідок атаки постраждалих та загиблих немає. Наразі рятувальники працюють, щоб ліквідували наслідки займання. Відомо, що пошкоджено складські приміщення та ангари з технікою, також сталося загоряння ємності з паливом.

Нагадаємо, що 20 травня невідомі безпілотники атакували нафтобазу "Юттек" у районному селищі Прохорівка у Бєлгородській області. Ушкодження отримав резервуар із бензином.

Раніше "Телеграф" писав, що на Луганщині пролунали потужні вибухи 20 травня. "Бавовна" завітала на бази окупаційних військ у Ровеньках та Довжанську.