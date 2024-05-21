Харків під атакою БПЛА: у місті лунали вибухи, є постраждалі та руйнування

Четверо осіб постраждали внаслідок російського теракту

Російські терористи вночі на 21 травня атакували Харків ударними безпілотниками. У місті гриміли вибухи, внаслідок російського теракту є постраждалі цивільні мешканці та руйнування житлової забудови міста.

Про атаку терористів повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Інформацію підтвердив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок ворожої атаки шахедами Харкова маємо кілька постраждалих приватних будинків. Там пожежі. Інформація щодо жертв та поранених уточнюється", – написав Терехов після того, як стало відомо про вибухи над містом та у місті.

Пізніше Синєгубов написав, що четверо осіб постраждали внаслідок російського теракту. Загиблих немає, пораненим надають необхідну медичну допомогу. Також він підтвердив, що є загоряння кількох приватних будинків та гаражів.

Російські війська тероризують мирні міста Харківщини просто тому, що це можуть робити. Реальних можливостей для захоплення цих населених пунктів вони не мають.

Більше про штурми на Харківщині та фінал війни, ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Віктора "Палуніци" під назвою "Якщо не встоїмо, Путін відправить наших дітей штурмувати Тису", — боєць ДШВ про штурми на Харківщині й те, за що він воює".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти 19 травня атакували передмістя Харкова, вбивши 5 людей.