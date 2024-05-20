Наступ росіян на Харківщині: Україна заздалегідь перекидала війська, але їх не вистачило

За день до початку наступу українські військові знищували на кордоні танки РФ

Україна готувалася відбивати майбутній наступ російських терористів у Харківській області кількома шляхами. Зокрема на цей напрямок заздалегідь перекидали військові підрозділи, а робилося все це таємно.

Про це повідомляє британський телеканал Sky News. Зазначається, що за кілька днів до початку російського наступу українські підрозділи були перекинуті на одну з ділянок кордону для посилення оборони.

А за день до початку наступу терористів українські військові вже завдавали ударів по російським військам на тимчасово контрольованій росіянами Бєлгородщині. Один з військових розповів виданню, що його підрозділ за день до початку наступу палив на кордоні російські танки.

Інший військовий підтвердив, що Україна перекидала сили, в тому числі з-під Куп'янська, де його бригада тримала оборону. Тобто Україна дійсно намагалася завчасно зібрати сили для протистояння наступу терористів, однак зусиль виявилося недостатньо. І хоча зараз ситуація стабілізувалася, але незрозуміло, як довго ця стабілізація буде тривати.

Раніше "Телеграф" писав, що наступ російської окупаційної армії на Харківському напрямку триває, але зараз РФ не просуватиметься до Харкова. Адже Кремль має лише 15 тисяч військових, які можуть атакувати цю позицію.

Російський наступ на Харківщині, хоч і виглядає вкрай жахливими в міркуваннях деяких експертів та аналітиків, не становить "апокаліптичної" загрози. І цілі цього наступу виглядають вкрай туманними, адже ймовірність їхнього втілення мала.

Більше про штурми на Харківщині та фінал війни, ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Віктора "Палуніци" під назвою "Якщо не встоїмо, Путін відправить наших дітей штурмувати Тису", — боєць ДШВ про штурми на Харківщині й те, за що він воює".