Україна не може ефективно захищатися, поки діють ці штучні та шкідливі обмеження

На фоні активних боїв Збройних сил України проти російських терористів у Харківській області Київ намагається вирішити проблему, яка назріла дуже давно. Мова йде про скасування заборони від США бити американською зброєю по російській території.

Про це пише видання The Hill. Зазначається, що заборона зіграла поганий жарт з українськими військовими, оскільки росіяни можуть безкарно накопичувати сили на території тимчасово контрольованої ними Бєлгородської області за кілька кілометрів від державного кордону Україні 1991 року.

Україна активно взялася за вирішення проблеми. Нещодавно делегація з п'яти представників Верховної Ради України під керівництвом Давіда Арахамії провела у Вашингтоні зустріч з представниками адміністрації президента Джозефа Байдена та конгресменами, щоб домогтися скасування заборони. На круглому столі для ЗМІ українські представники піддали нищівній критиці адміністрацію США за відмову скасувати заборону.

"Військові люди, генерали, не розуміють. Тому вони підштовхують нас, політиків, зупинити це безумство", – сказав Арахамія.

Схожу думку висловлюють експерти. Зокрема президент українського аналітичного центру "Центр трансатлантичного діалогу" Максим Скрипченко сказав, що російські війська можна було б розсіяти та вибити ще до початку їхнього наступу на Харківщині, якби заборону було знято. А в Інституті вивчення війни додали, що Росія використовує свій повітряний простір та свою територію, як "притулок" для військ, а Україна не може ефективно захищатися від КАБів та російського наступу, оскільки її обмежили у використанні західного озброєння.

"Ані Росія, ані будь-яка інша держава не має права вважати свою суверенну територію недоторканою в розв'язаній нею війні", – резюмували в ISW.

Раніше "Телеграф" писав, що наступ російської окупаційної армії на Харківському напрямку триває, але зараз РФ не просуватиметься до Харкова. Адже Кремль має лише 15 тисяч військових, які можуть атакувати цю позицію.

Російський наступ на Харківщині, хоч і виглядає вкрай жахливими в міркуваннях деяких експертів та аналітиків, не становить "апокаліптичної" загрози. І цілі цього наступу виглядають вкрай туманними, адже ймовірність їхнього втілення мала.

Більше про штурми на Харківщині та фінал війни, ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Віктора "Палуніци" під назвою "Якщо не встоїмо, Путін відправить наших дітей штурмувати Тису", — боєць ДШВ про штурми на Харківщині й те, за що він воює".