Украина не может эффективно защищаться, пока действуют эти искусственные и вредоносные ограничения

На фоне активных боев Вооруженных сил Украины против российских террористов в Харьковской области Киев пытается решить назревшую очень давно проблему. Речь идет об отмене запрета от США бить американским оружием по российской территории.

Об этом пишет издание The Hill. Отмечается, что запрет сыграл плохую шутку с украинскими военными, поскольку россияне могут безнаказанно накапливать силы на территории временно контролируемой ими Белгородской области в нескольких километрах от государственной границы Украины 1991 года.

Украина активно принялась за решение проблемы. Недавно делегация из пяти представителей Верховной Рады Украины под руководством Давида Арахамии провела в Вашингтоне встречу с представителями администрации президента Джозефа Байдена и конгрессменами, чтобы добиться отмены запрета. На круглом столе для СМИ украинские представители подвергли сокрушительной критике администрацию США за отказ отменить запрет.

"Военные люди, генералы, не понимают. Поэтому они подталкивают нас, политиков, остановить это безумие", – сказал Арахамия.

Похожее мнение высказывают эксперты. В частности, президент украинского аналитического центра "Центр трансатлантического диалога" Максим Скрипченко сказал, что российские войска можно было бы рассеять и выбить еще до начала их наступления на Харьковщине, если бы запрет был снят. А в Институте изучения войны добавили, что Россия использует свое воздушное пространство и свою территорию как "убежище" для войск, а Украина не может эффективно защищаться от КАБов и российского наступления, поскольку ее ограничили в использовании западного вооружения.

"Ни Россия, ни какое-либо другое государство не имеет права считать свою суверенную территорию неприкосновенной в развязанной ею войне", – резюмировали в ISW.

Ранее "Телеграф" писал, что наступление российской оккупационной армии на Харьковском направлении продолжается, но сейчас РФ не будет продвигаться на Харьков. Ведь у Кремля есть только 15 тысяч военных, которые могут атаковать эту позицию.

Российское наступление на Харьковщине, хоть и выглядит крайне ужасающими в соображениях некоторых экспертов и аналитиков, не представляет "апокалиптической" угрозы. И цели этого наступления выглядят очень туманными, ведь вероятность их воплощения мала.

Больше о штурмах на Харьковщине и финале войны, вы можете прочитать в полной версии интервью Виктора "Клубника" под названием "Если не устоим, Путин отправит наших детей штурмовать Тису", — боец ДШВ о штурмах на Харьковщине и то, за что он воюет”.