"Мотивация сложная": десантник ВСУ объяснил, почему РФ обстреливает Харьковщину и как её штурмует

В последнее время оккупанты серьезно давят на Купянском направлении

Российские войска терроризируют мирные города Харьковщины просто потому, что могут это делать. Реальных возможностей для захвата этих населенных пунктов у них нет.

Об этом рассказал солдат службы по связям с общественностью 77-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ Виктор Петрович (позывной "Палуница") журналистке "Телеграфа" Виктории Кушнир в рамках проекта "Линия фронта".

"Их мотивация может быть максимально сложной для человеческого понимания. К примеру, обстреливают они Харьков. Хотят ли они его захватить? Думаю, у них не получится", — сказал он.

"Палуница" сообщил, что РФ на Харьковщине терпит серьезные потери.

"Они пытались взять две посадки, которые контролировали наши батальоны. Там наши ребята положили за три дня фактически их бригаду. И 200-е, и 300-е. Точное количество убитых россиян еще подсчитывают, подводят итоги, но после тех боев они уже больше не хотели наступать", — говорит военный.

Тем не менее, по словам десантника, в последнее время оккупанты серьезно давят на Купянском направлении.

"В последнее время на Купянском направлении на нас очень активно давят. Вообще наша бригада прошла самые сложные направления. К примеру, держали Соледар, потом прошли весь Бахмут. Сейчас нас переставили на Купянское направление и месяц-два там была такая тишина. А затем три дня подряд россияне наступали волнами в режиме нон-стоп. Шли по трое в полный рост, словно зомбаки. Представьте, какие это потери, а их там и дальше посылают.

Из-за того, что "проседает" Авдеевский фронт, там очень сложно, и они хотят нажать еще с одной стороны, чтобы создать угрозу и сразу в двух местах понадобилось подкрепление. Поэтому очень важно, чтобы наши военные 77-й бригады не дали им продавить фронт в этом моменте", — отметил Виктор Петрович.

Больше про штурмы на Харьковщине и финал войны, вы можете прочитать в полной версии интервью Виктора "Палуницы" под названием "Если не устоим, Путин отправит наших детей штурмовать Тису", — боец ДШВ о штурмах на Харьковщине и о том, за что он воюет".

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты 19 мая атаковали пригород Харькова, убив 5 человек.