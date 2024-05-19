Зеленский отреагировал на жестокий обстрел Харьковщины: сказал, что нужно, чтобы изменить ситуацию (видео)

Мир может остановить российский террор

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на террористический удар по пригороду Харькова. Глава государства просит партнеров предоставить Силам обороны больше ПВО.

Новое видео с жестокими кадрами российского террора Харьковщины опубликовала пресс-служба Зеленского. На нем показаны российские удары, которые пережила Харьковская область только за прошедшую неделю. На жутких кадрах, в частности, запечатлен сегодняшний удар по селу Черкасская Лозовая, где оккупанты "Искандером" убили беременную женщину и еще 4 граждан.

"Только сегодня и только в результате одного из обстрелов Харьковщины 16 человек пострадали, пять – погибли. Мои соболезнования родным и близким", — сказал президент.

Также есть снимки прилета по многоэтажке и других преступлений агрессора.

"Фактически каждый час – новые сведения по российским террористическим ударам. Ракеты, бомбы, артиллерия – единственное, что позволяет России продолжать агрессию. Это возможность терроризировать наши города и общины, убивать обычных людей…

Мир может остановить российский террор – и для этого дефицит политической воли лидеров должен быть преодолен. Два "Петриота" для Харькова принципиально изменят ситуацию. Системы ПВО для других наших городов и достаточный объем поддержки наших воинов на передовой обеспечат проигрыш российского террора.

Благодарю всех лидеров и государств, которые это понимают и действуют действительно решительно, чтобы приблизить справедливое завершение войны и ответственность террористов", — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал то, как сейчас выглядит многоэтажка в Харькове, которую обстреляла РФ.