Бои за Волчанск и Глубокое продолжаются: Генштаб сообщил о ситуации на Харьковщине

Идут интенсивные бои за Волчанск, Глубокое и некоторые другие населенные пункты

За 18 мая на Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений с российскими террористами. Шесть атак были отбиты к югу от населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы Харьковской области.

Об этом сообщил Генеральный штаб Украины в сводке за 18 мая. Сообщается, что идут интенсивные бои за Волчанск, террористы пытаются захватить Глубокое и прорвать оборону в районе н/п Зеленое.

"Враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений в направлении населенного пункта Зеленое, не оставляет попыток захватить Волчанск. Российские оккупанты применяют авиацию для авиаударов: в течение суток две управляемые авиабомбы по Харькову, пять КАБов по Веселому и четыре — по району населенного пункта Липцы. Силы обороны пытаются вытеснить противника в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанска", – говорится в сообщении.

Ориентировочно за сутки на направлении уничтожены 125 единиц живой силы российских террористов и 31 единица техники – среди них три танка и шесть орудий. Также разрушены 15 укрытий террористов. Потери неприятеля уточняются.

Отметим, что ситуация на фронте значительно усложнилась, а сама линия активных боевых действий расширилась. Враг готовится к тяжелым боям и пытается выманить резерв украинских защитников.

На севере Волчанска Харьковской области, где накануне россияне начали расстреливать гражданских, около 40 местных жителей держат в плену. Преимущественно это пожилые люди, детей там нет.