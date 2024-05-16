В Волчанске первые случаи расстрелов россиянами гражданских: людей начали похищать

Захватчики берут гражданских жителей в плен в северной части Волчанска

Российские оккупанты взяли в заложники мирных граждан в Волчанске Харьковской области, который им приказано захватить за два дня. Уже известны первые случаи расстрелов гражданских военными.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в своем Telegram-канале. По его словам, людей похищают и загоняют в подвалы.

"Известно о первых расстрелах гражданских русских военных. В частности, один из жителей Волчанска пытался скрыться пешком, отказался выполнять команды захватчиков – россияне его убили", — рассказал Клименко.

Отмечается, российские военные берут гражданских жителей в плен в северной части Волчанска, где идут активные боевые действия. Эвакуация на этом участке продолжалась до сегодняшнего дня, 16 мая. Национальная полиция Украины не прекращала вывозить людей при всех угрозах и под обстрелами.

"Следователи Национальной полиции Украины в Харьковской области возбудили уголовное производство по фактам нарушения правил и обычаев войны. Эвакуационные группы Национальной полиции Украины продолжают работать в Волчанске, несмотря на интенсивные боевые столкновения и пытаются обеспечить дальнейшую эвакуацию людей", — подытожил министр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Волчанске российские захватчики отстрелили палец 74-летнему мирному жителю. Пострадавшего с ранением доставили в больницу.