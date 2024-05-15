"Враг занимает позиции на улицах": ВСУ ведут бои уже в самом Волчанске, что сейчас происходит на Харьковщине

Ситуация в Волчанске очень сложная

Ситуация на фронте в связи с новым наступлением армии РФ в Харьковской области усложняется. И хотя темпы наступления оккупантов замедляются, они все еще не остановлены.

Об этом пишет аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке, ссылаясь на анализ данных из открытых источников и заявления Генштаба ВСУ. Он напомнил, что вечером 14 мая украинские военные сообщали, что в районе Волчанска и Лукьянцев Харьковской области украинские войска отошли на более выгодные позиции. По информации эксперта, ВС РФ вошли в северную часть Волчанска, бои там идут в районе мясокомбината.

"Сопротивление им оказывают в том числе "Легион "Свобода России"" и "Русский добровольческий корпус", — говорится в материале.

Стоит отметить, что слова Рёпке подтверждают и видео с места событий. Так, 15 мая полицейский Денис Ярославский сообщил на своей странице в Instagram, что в Волчанске сейчас ведутся активные бои. На его видео слышны звуки стрельбы. По его словам, полиция находится в городе и помогает местным жителям.

"Ситуация в Волчанске очень сложная. Враг занимает позиции на улицах Волчанска", — сказал Ярославский.

Также, по словам Репке, наступающие российские войска пытаются обойти город в 4 км к востоку. Им якобы удалось перерезать дорогу из Волчанска в Тихое.

"В окрестностях Волчанска ВС РФ заняли сёла Плетеневка, Огурцово, Гатище и Бугроватка. Темп продвижения ВС РФ снизился по сравнению с первыми днями наступления. ВСУ ввели в бой РСЗО "Град", БТР-82А и шведские БМП CV-90", — говорит он.

Одновременно с этим российские террористы ВС РФ наступают западнее — в районе села Липцы.

"Оккупантам удалось захватить сёла Стрелечья, Красное, Пыльная, Борисовка, а также войти в Лукьянцы и Глубокое. На этом направлении российские войска наступают одной пехотой, практически без техники. Это снижает скорость их продвижения", — считает он.

Напомним, ранее шеф Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов заявил, что в настоящее время в Сумской области активизации вражеской армии не наблюдается.