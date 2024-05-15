"Ворог займає позиції на вулицях": ЗСУ ведуть бої вже у самому Вовчанську, що зараз відбувається на Харківщині

Ситуація у Вовчанську дуже складна

Ситуація на фронті у зв’язку з новим наступом армії РФ у Харківській області ускладнюється. І хоча темпи наступу окупантів уповільнюються, вони все ще не зупинені.

Про це пише аналітик німецької газети Bild Юліан Рьопке, посилаючись на аналіз даних із відкритих джерел та заяви Генштабу ЗСУ. Він нагадав, що ввечері 14 травня українські військові повідомляли, що в районі Вовчанська та Лук’янців Харківської області українські війська відійшли на вигідніші позиції. За інформацією експерта, ЗС РФ увійшли до північної частини Волчанська, бої там йдуть у районі м’ясокомбінату.

"Опір їм надають у тому числі "Легион "Свобода России" та "Русский добровольческий корпус", — йдеться у матеріалі.

Варто зазначити, що слова Рьопке підтверджують і відео з місця подій. Так, 15 травня поліцейський Денис Ярославський повідомив на своїй сторінці в Instagram, що у Вовчанську зараз тривають активні бої. На його відео чути звуки стрілянини. За його словами, поліція знаходиться у місті та допомагає місцевим жителям.

"Ситуація у Вовчанську дуже складна. Ворог займає позиції на вулицях Вовчанська ", — сказав Ярославський.

Також, за словами Рьопке, російські війська намагаються обійти місто за 4 км на схід. Їм нібито вдалося перерізати дорогу з Вовчанська до Тихого.

"На околицях Вовчанська ЗС РФ зайняли села Плетенівка, Огурцово, Гатище і Бугроватка. Темп просування ЗС РФ знизився в порівнянні з першими днями наступу. ЗСУ ввели в бій РСЗВ "Град", БТР-82А та шведські БМП CV-90", — каже він.

Водночас російські терористи ЗС РФ настають ще і на захід від району села Липці.

"Окупантам вдалося захопити села Стрілечтя, Червоне, Пильна, Борисівка, а також увійти в Лук’янці та Глибоке. На цьому напрямку російські війська наступають однією піхотою, практично без техніки. Це знижує швидкість їхнього просування", — вважає він.

Нагадаємо, раніше шеф Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирило Буданов заявив, що зараз у Сумській області активізації ворожої армії не спостерігається.