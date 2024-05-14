"Все швидко змінюється": Буданов зробив нову заяву щодо Харківщини та Сум

Бої тривають

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирило Буданов заявив, що наразі на Сумщині активізації ворожої армії не спостерігається. На Харківському напрямку ситуація стабілізувалася, ЗСУ продовжують вибивати окупантів з прикордонних територій.

Про це повідомив голова ГУР в ефірі національного телемарафону. За його словами, наразі триває активна фаза наступальних операцій окупантів на Харківщині.

"Сказати, що ворог має значний успіх – це неправда. Разом із тим треба пам’ятати, що ситуація доволі напружена, дуже швидко змінюється. Проте ще станом на вчорашній вечір, на мій погляд, намітилась стрімка тенденція до стабілізації", — каже Буданов.

Він акцентує, що ворог вже заблокований на тих рубежах, куди він зміг зайти. Зараз же Сили оборони України проводять операцію з подальшої стабілізації та початку витіснення росіян за межі прикордонних територій. Ворог залучив вже всі сили й засоби, що були у нього в прикордонні. Тепер окупантам потрібно вводити свої резерви

"Але вони ще не вкинули в бій абсолютно всі свої сили. Я думаю, що найближчими днями все що в них є вони використають. Скажімо так, все що в них було в прикордонні — воно вже задіяне. Далі їм потрібно вводити свої резерви", — акцентував очільник ГУР.

Кажучи про Сумщину, Буданов зауважив, що насправді росіяни з самого початку планували подібну операцію і в цій області також.

"Станом на зараз невеликі угруповання сил вони утримують у прикордонні (місто Суджа з боку РФ), але ситуація допоки не дозволила їм приступити до активних дій і розпочати здійснення свого плану", — додає очільник ГУР.

За словами Буданова, самі по собі росіяни просто так не відступлять, їх треба вибивати. Тому наразі тривають активні бої. Він акцентує, що ситуація зараз "не є якоюсь катастрофічною".

На останок очільник ГУР додав, що головна мета нинішньої операції РФ у прикордонні – ІПСО, задля створення хаосу і паніки серед населення та керівного складу держави.

Раніше "Телеграф" писав, що Буданов попередив про загрозу наступу росіян на Суми. У Верховній Раді вже відреагували.