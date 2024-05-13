У бій пішли поки що не всі: у РНБО розповіли, скільки росіян атакують на Харківщині

На Харківщині точаться важкі бої

На кордоні із Харківською областю росіяни зосередили великі сили. Проте українські військові готові відбивати їхній наступ.

Про це розповів секретар РНБО Олександр Литвиненко французькому виданню Le Figaro. За його словами, військові повідомляли, що готові до відбиття атаки та ведуть важкі бої, проте росіян надто багато.

"Близько 50 тисяч (росіян, — ред) було на кордоні, а зараз наступає більш як 30", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, росіяни днями розпочали новий наступ на північний схід від Харкова в районі міста Вовчанськ. Особливо просунутися вони там не змогли, проте все ж таки взяли під контроль кілька дрібних прикордонних населених пунктів у "сірій зоні".

Сам Вовчанськ на тлі цього почали евакуювати, оскільки він регулярно зазнає російських обстрілів з використанням стовбурової та реактивної артилерії. За даними місцевої влади, у місті залишається ще близько 200 осіб.

За даними поліції, місто отримало суттєві руйнування, а росіяни почали застосовувати проти нього таку ж тактику, що і в Бахмуті. Тобто, по суті, його намагаються зрівняти із землею.