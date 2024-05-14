"Все быстро меняется": Буданов сделал новое заявление по Харьковщине и Сумам

Бои продолжаются

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов заявил, что в настоящее время в Сумской области активизации вражеской армии не наблюдается. На Харьковском направлении ситуация стабилизировалась, ВСУ продолжают выбивать оккупантов с приграничных территорий.

Об этом сообщил глава ГУР в эфире национального телемарафона. По его словам, сейчас продолжается активная фаза наступательных операций оккупантов в Харьковской области.

"Сказать, что враг имеет значительный успех — это неправда. Вместе с тем нужно помнить, что ситуация достаточно напряженная, очень быстро меняется. Однако еще по состоянию на вчерашний вечер, на мой взгляд, наметилась стремительная тенденция к стабилизации", — говорит Буданов.

Он акцентирует внимание, что враг уже заблокирован на тех рубежах, куда он смог зайти. Сейчас Силы обороны Украины проводят операцию по дальнейшей стабилизации и началу вытеснения россиян за пределы приграничных территорий. Враг привлек уже все силы и средства, которые были у него в приграничье. Теперь оккупантам нужно вводить свои резервы

"Но они еще не бросили в бой абсолютно все свои силы. Я думаю, что в ближайшие дни все, что у них есть они используют. Скажем так, все что у них было в пограничных зонах — оно уже задействовано. Далее им нужно вводить свои резервы", — акцентировал глава ГУР.

Говоря о Сумщине, Буданов заметил, что на самом деле россияне изначально планировали подобную операцию и в этой области тоже.

"По состоянию на сегодняшний день небольшие группировки сил они удерживают в пограничных территориях (город Суджа со стороны РФ), но ситуация пока не позволила им приступить к активным действиям и начать осуществление своего плана", — добавляет глава ГУР.

По словам Буданова, сами по себе россияне просто так не отступят, их нужно выбивать. Поэтому продолжаются активные бои. Он акцентирует, что ситуация сейчас "не является какой-то катастрофической".

В заключение глава ГУР добавил, что главная цель нынешней операции РФ в пограничной – ИПСО, для создания хаоса и паники среди населения и руководящего состава государства.

Ранее "Телеграф" писал, что Буданов предупредил об угрозе наступления россиян на Сумы. В Верховной Раде уже отреагировали.