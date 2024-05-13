"Уничтожаем пехоту оккупанта и технику": Зеленский рассказал о самых горячих направлениях и определенных успехах ВСУ (видео)

Сложно не только на Харьковщине

Харьковское направление усилено, там продолжаются контрударные действия, в частности, вблизи Волчанска, где продолжается эвакуация населения. Все необходимые силы и средства поражения направлены на это направление, и уже есть результаты — враг теряет технику и человеческий ресурс.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в вечернем видеообращении после докладов главнокомандующего ВСУ и министра обороны. Он также поблагодарил воинов, которые сохраняют позиции и четко выполняют приказы.

"Харьковщина ― продолжаются наши контрударные действия, направление усилено, в частности Волчанск и в целом пограничные районы. Бригадный генерал Михаил Драпатый за это направление отвечает непосредственно на месте, ему предоставляются необходимые средства поражения, необходимые силы. Сейчас все больше становится наших результатов ― мы уничтожаем пехоту оккупанта и технику. Благодарю наших воинов, которые четко действуют по приказам, сохраняют позиции, делают все, чтобы стабилизировать ситуацию", ― сказал президент.

Зеленский рассказал, что враг хочет оттянуть Силы обороны. Военно-политическое руководство понимает этот замысел, но внимание уделяется всем направлениям. В частности, Краматорскому и Покровскому в Донецкой области.

"В то же время мы понимаем, как действует враг, и видим замысел на оттягивание наших сил. Конечно, донецкие направления не оставляем без необходимой поддержки и обеспечения, а именно — Краматорское направление, Покровское. Неизменное внимание Купянскому направлению", — сказал Зеленский.

Военные также фиксируют враждебную активность на севере страны. Россияне отправляют в Сумскую и Черниговскую области диверсионные группы, а также обстреливают пограничные города.

"Мы фиксируем также враждебную активность против Сумщины и Черниговщины — диверсионные группы, обстрелы. Мы отвечаем огнем, как и положено", — рассказал президент.

В своей речи Зеленский также упомянул сбитие российского самолета Су-25 в Донецкой области. Информация об этом есть в вечерней сводке Генштаба. Президент поблагодарил за это военных из 110-й отдельной механизированной бригады.

Вечернее видеообращение Зеленского

Военный обозреватель Александр Коваленко сообщил, что за 12 дней мая были сбиты три Су-25. Все на Авдеевском направлении.

Силы обороны сбивают не только российские самолеты, но и вертолеты. 47 отдельная механизированная бригада уничтожила Ка-52 "Аллигатор". Это один из самых современных и дорогих вертолетов на вооружении РФ.

Ранее "Телеграф" писал, каким образом россияне за день дошли до Волчанска Харьковской области. Важное значение здесь играет расположение города.