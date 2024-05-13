Таких давно не было: ВСУ сбили очень дорогой российский вертолет

Вертолет "положили" бойцы 47-й ОМБр

Вооруженные силы Украины приземлили очередной российский боевой вертолет. Это очень современная и дорогая машина.

Об этом сообщает пресс-служба 47-й ОМБр. Именно её бойцы и приложили руку к уничтожению данного российского "вундерваффе". Речь идет о российском боевом вертолете Ка-52 "Аллигатор".

"Спасибо бойцам зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона за работу", — пишет пресс-служба.

О том, где именно был уничтожен Ка-52 военные не уточнили.

Ка-52

Вертолет Ка-52 "Алигатор" стоит на вооружении российской армии с 2011 года. Его примерная стоимость около 16 млн долларов. Это ударно-разведывательный вертолет, который оснащен ракетами "Игла-А" класса "воздух-воздух", ракетами класса "воздух-земля" калибра до 240 мм (типа С-24) и ПТРК "Штурм-ВУ". Используется российской армией для уничтожения техники противника, его живой силы и других целей.

Технические характеристики

Экипаж: 2 человека (пилот и штурман-оператор)

Длина: 16,0 м

Длина фюзеляжа: 14,2 м

Диаметр несущего винта: 14,5 м

Размах крыла: 7,3 м

Максимальная ширина фюзеляжа:

Высота: 5 м

Максимальная взлётная масса: 10 800 кг

Масса топлива во внутренних баках: 1487 кг (1732 кг в 4 × 500-л ПТБ)

Силовая установка: 2 × ТВаД ВК-2500 производства АО "ОДК-Климов"

Мощность двигателей: 2 × 2400 л. с. (на взлётном режиме)

на чрезвычайном режиме: 2 × 2700 л. с.

на крейсерском режиме: 2 × 1750 л. с.

Вооружение

Стрелково-пушечное:

1 × 30-мм пушка 2А42 во встроенной установке НППУ-80 (боезапас — 460 выстрелов 30 × 165 мм; селективное боепитание, переменный темп стрельбы)

2 × 23-мм 2-ствольных пушки ГШ-23Л в подвесных контейнерах УПК-23-250 (боезапас — 2 × 250 выстрелов 23 × 115 мм)

Точки подвески: 6 (4 на вертолётах предсерийных и первых 3-х серийных партий)

Боевая нагрузка:

2000 кг (вариант с 4 точками подвески)

2800 кг (вариант с 6 точками подвески)

Управляемые ракеты:

ЛМУР "Изделие 305" (для Ка-52М, максимальная дальность 14,5 км)

2 × 6 ПТУР 9М120-1 "Атака" (ПТРК 9К113У "Штурм-ВУ": максимальная дальность 6 км; лазерная система наведения, полуавтоматическая многоканальная)

или

2 × 6 ПТУР 9А4172К "Вихрь-1" на пусковых установках УПП-800 (ПТРК 9К121М "Вихрь-М": максимальная дальность 10 км)

2 × 2 УР 9М39 "Игла-В" на пусковых устройствах АПУСУВ И-В

или

2 × 2 УР 9М342 "Игла-С" на КАМ "Стрелец"

Неуправляемые ракеты:

4 × 5 — 122-мм НАР С-13 в блоках Б-13Л5

или

4 × 20 — 80-мм НАР С-8 в блоках Б-8В20А

Бомбы: 4 авиабомбы массой до 500 кг каждая

Важно отметить, что Ка-52 не такой частый "гость" в сводках потерь РФ. Последний раз такой сбивали 8 февраля 2024 года.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что ВСУ сбили еще один самолет россиян.