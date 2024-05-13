Таких давно не было: ВСУ сбили очень дорогой российский вертолет
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Вертолет "положили" бойцы 47-й ОМБр
Вооруженные силы Украины приземлили очередной российский боевой вертолет. Это очень современная и дорогая машина.
Об этом сообщает пресс-служба 47-й ОМБр. Именно её бойцы и приложили руку к уничтожению данного российского "вундерваффе". Речь идет о российском боевом вертолете Ка-52 "Аллигатор".
"Спасибо бойцам зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона за работу", — пишет пресс-служба.
О том, где именно был уничтожен Ка-52 военные не уточнили.
Ка-52
Вертолет Ка-52 "Алигатор" стоит на вооружении российской армии с 2011 года. Его примерная стоимость около 16 млн долларов. Это ударно-разведывательный вертолет, который оснащен ракетами "Игла-А" класса "воздух-воздух", ракетами класса "воздух-земля" калибра до 240 мм (типа С-24) и ПТРК "Штурм-ВУ". Используется российской армией для уничтожения техники противника, его живой силы и других целей.
Технические характеристики
- Экипаж: 2 человека (пилот и штурман-оператор)
- Длина: 16,0 м
- Длина фюзеляжа: 14,2 м
- Диаметр несущего винта: 14,5 м
- Размах крыла: 7,3 м
- Максимальная ширина фюзеляжа:
- Высота: 5 м
- Максимальная взлётная масса: 10 800 кг
- Масса топлива во внутренних баках: 1487 кг (1732 кг в 4 × 500-л ПТБ)
- Силовая установка: 2 × ТВаД ВК-2500 производства АО "ОДК-Климов"
- Мощность двигателей: 2 × 2400 л. с. (на взлётном режиме)
- на чрезвычайном режиме: 2 × 2700 л. с.
- на крейсерском режиме: 2 × 1750 л. с.
Вооружение
- Стрелково-пушечное:
- 1 × 30-мм пушка 2А42 во встроенной установке НППУ-80 (боезапас — 460 выстрелов 30 × 165 мм; селективное боепитание, переменный темп стрельбы)
- 2 × 23-мм 2-ствольных пушки ГШ-23Л в подвесных контейнерах УПК-23-250 (боезапас — 2 × 250 выстрелов 23 × 115 мм)
- Точки подвески: 6 (4 на вертолётах предсерийных и первых 3-х серийных партий)
- Боевая нагрузка:
- 2000 кг (вариант с 4 точками подвески)
- 2800 кг (вариант с 6 точками подвески)
- Управляемые ракеты:
- ЛМУР "Изделие 305" (для Ка-52М, максимальная дальность 14,5 км)
- 2 × 6 ПТУР 9М120-1 "Атака" (ПТРК 9К113У "Штурм-ВУ": максимальная дальность 6 км; лазерная система наведения, полуавтоматическая многоканальная)
- или
- 2 × 6 ПТУР 9А4172К "Вихрь-1" на пусковых установках УПП-800 (ПТРК 9К121М "Вихрь-М": максимальная дальность 10 км)
- 2 × 2 УР 9М39 "Игла-В" на пусковых устройствах АПУСУВ И-В
- или
- 2 × 2 УР 9М342 "Игла-С" на КАМ "Стрелец"
- Неуправляемые ракеты:
- 4 × 5 — 122-мм НАР С-13 в блоках Б-13Л5
- или
- 4 × 20 — 80-мм НАР С-8 в блоках Б-8В20А
- Бомбы: 4 авиабомбы массой до 500 кг каждая
Важно отметить, что Ка-52 не такой частый "гость" в сводках потерь РФ. Последний раз такой сбивали 8 февраля 2024 года.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что ВСУ сбили еще один самолет россиян.