Кто-то хотел получить медаль: в ВСУ рассказали, как россияне сбили свой истребитель

Стоимость самолета составляет 30-40 млн долларов

В ВСУ подтвердили, что 28 марта российская армия сама сбила свой же самолет, упавший у Севастополя в море. Известно, что это был истребитель Су-27.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. По его словам, это произошло во время тревоги и боевой готовности.

"Мы подтверждаем, что этот самолет принадлежал именно РФ и что он был уничтожен собственными силами ", — сказал спикер.

Он также добавил, что в поражении истребителя огромную роль сыграл человеческий фактор. То есть возможная ошибка из-за невнимательности самих военных.

"Кто-то очень хотел получить медаль за сбитие самолета, поэтому не стал разбираться, свой или чужой", – сказал Плетенчук.

По его словам, пилот катапультировался и был спасен. А вот самолет "фактически" уничтожен.

Заметим, что стоимость истребителя Су-27 составляет примерно 30-40 млн долларов. Этот самолет имеет более 25 модификаций, созданных как при Советском Союзе, так и после его распада.

В сети говорится, что истребитель сбили якобы с помощью системы ПВО С-400.

Ранее "Телеграф" писал, что ВСУ атаковали в Крыму большой десантный корабль.