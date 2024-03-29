Хтось хотів отримати медаль: у ЗСУ розповіли, як росіяни збили свій винищувач

Вартість літака складає 30-40 млн доларів

У ЗСУ підтвердили, що 28 березня російська армія сама збила свій же літак, який впав біля Севастополя у море. Відомо, що це був винищувач Су-27.

Про це розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. За його словами, це відбулось під час тривоги та бойової готовності.

"Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме РФ і що його було знищено власними силами", — сказав речник.

Він також додав, що в ураженні винищувача велику роль зіграв людський фактор. Тобто можлива помилка через неуважність самих військових.

"Хтось дуже хотів отримати медаль за збиття літака, тому не став розбиратися, свій чи чужий", – сказав Плетенчук.

За його словами, пілот катапультувався та його врятували. А от літак "фактично" знищено.

Зауважимо, що вартість винищувача Су-27 складає приблизно 30-40 млн доларів. Цей літак має понад 25 модифікацій, створених як за часів Радянського Союзу, так і після його розпаду.

У мережі зазначається, що нібито збили винищувач за допомогою системи ППО С-400.

Раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ атакували у Криму великий десантний корабель.