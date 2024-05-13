Таких давно не було: ЗСУ збили дуже дорогий російський гелікоптер

Вертоліт "поклали" бійці 47-й ОМБр

Збройні сили України приземлили черговий російський бойовий гелікоптер. Це дуже сучасна та дорога машина.

Про це повідомляє пресслужба 47-го ОМБр. Саме її бійці і доклали руку до знищення цього російського "вундерваффе". Йдеться про російський бойовий гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

"Дякую бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу", — пише пресслужба.

Про те, де саме було знищено Ка-52, військові не уточнили.

Ка-52

Вертоліт Ка-52 "Алігатор" стоїть на озброєнні російської армії з 2011 року. Його приблизна вартість близько 16 млн. доларів. Це ударно-розвідувальний вертоліт, який оснащений ракетами "Ігла-А" класу "повітря-повітря", ракетами класу "повітря-земля" калібру до 240 мм (типу С-24) та ПТРК "Штурм-ВУ". Використовується російською армією для знищення техніки супротивника, його живої сили та інших цілей.

Технічні характеристики

Екіпаж: 2 особи (пілот та штурман-оператор)

Довжина: 16,0 м

Довжина фюзеляжу: 14,2 м

Діаметр несучого гвинта: 14,5 м

Розмах крила: 7,3 м

Максимальна ширина фюзеляжу:

Висота: 5 м

Максимальна злітна вага: 10 800 кг

Маса палива у внутрішніх баках: 1487 кг (1732 кг у 4 × 500-л ПТБ)

Силова установка: 2 × ТВаД ВК-2500 виробництва АТ "ОДК-Клімов"

Потужність двигунів: 2×2400 л. с. (на злітному режимі)

на надзвичайному режимі: 2×2700 л. с.

на крейсерському режимі: 2×1750 л. с.

Озброєння

Стрілецько-гарматне:

1×30-мм гармата 2А42 у вбудованій установці НППУ-80 (боєзапас — 460 пострілів 30×165 мм; селективне боєживлення, змінний темп стрільби)

2×23-мм 2-ствольних гармати ГШ-23Л у підвісних контейнерах КПК-23-250 (боєзапас — 2×250 пострілів 23×115 мм)

Точки підвіски: 6 (4 на гелікоптерах передсерійних та перших 3-х серійних партій)

Бойове навантаження:

2000 кг (варіант із 4 точками підвіски)

2800 кг (варіант із 6 точками підвіски)

Керовані ракети:

ЛМУР "Виріб 305" (для Ка-52М, максимальна дальність 14,5 км)

2 × 6 ПТУР 9М120-1 "Атака" (ПТРК 9К113У "Штурм-ВУ": максимальна дальність 6 км; лазерна система наведення, напівавтоматична багатоканальна)

або

2 × 6 ПТУР 9А4172К "Вихрь-1" на пускових установках УВП-800 (ПТРК 9К121М "Вихрь-М": максимальна дальність 10 км)

2 × 2 УР 9М39 "Ігла-В" на пускових пристроях АПУСУВ І-В

або

2 × 2 УР 9М342 "Ігла-С" на КАМ "Стрелец"

Некеровані ракети:

4×5 — 122-мм НАР С-13 в блоках Б-13Л5

або

4×20 — 80-мм НАР С-8 в блоках Б-8В20А

Бомби: 4 авіабомби масою до 500 кг кожна

Важливо відзначити, що Ка-52 не такий частий "гість" у зведеннях втрат РФ. Востаннє такий збивали 8 лютого 2024 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що ЗСУ збили ще один літак росіян.