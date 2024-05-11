Травневий "сушкопад" триває: ЗСУ збили ще один літак росіян
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Це вже третій літак за травень
Росіяни продовжують втрачати військові літаки у війні проти України. Так у суботу, 11 травня, було вражено ще один Су-25.
Відбулось це на Авдіївському напрямку. Про це інформує 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
"Ще одна сушка! Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий СУ-25", — йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що це вже третій літак Су-25, який росіяни втратили за травень. Перший було ліквідовано у Донецькій області 4 травня, а другий — 9 травня також на Авдіївському напрямку.
Нагадаємо, що Су-25 призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Може вражати як наземні, так і надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі.
Раніше "Телеграф" писав, що росіяни повідомляли про втрату свого винищувача-бомбардувальника Су-34. Йдеться про борт №21. Зазначають, що внаслідок інциденту загинули й обидва пілоти.
Пізніше стало відомо, що на борту Су-34 були досвідчені пілоти Євген Кузнєцов і Володимир Стрєлков. Як повідомляють російські медіа, літак впав через відмову двигуна. Пілоти не встигли катапультуватись. Інцидент стався у Бєлгородській області, поблизу населеного пункту Валуйки.