Ще одні доліталися? Росіяни скаржаться на втрату бомбардувальника з непростим екіпажем

Літак використовувався у пропаганді

Росіяни повідомляють про втрату свого винищувача-бомбардувальника Су-34. Мова про борт №21. Зазначають, що внаслідок інциденту загинули й обидва пілоти.

Про це пише російський пропагандистський канал Fighterbomber у Telegram. Росіян, які бомбили мирні українські міста називають "героями".

"Женя і Володя. Досвідчений, підготовлений, злітаний, бойовий екіпаж. Загинули у бою, загинули як воїни", — йдеться в повідомленні.

У Збройних силах України наразі інформацію про збиття російського Су-34 не підтвердили. Однак, з пропагандистського ресурсу відомо, що сталося це сьогодні, 6 травня. Проте, невідомо де саме і на якому напрямку.

Військовий оглядач Ігаль Левін також повідомив про падіння російського винищувача.

"Як заявляється, цей екіпаж був одним із найдосвідченіших у ВКС РФ і використовувався у пропаганді", — написав Левін.

Тепер чекаємо на офіційну інформацію від українського Генштабу ЗСУ. Нагадаємо, російські окупанти застосовують Су-34 та Су-35, щоб тероризувати українські міста. Літак призначений для завдання ударів авіаційними засобами ураження по цілям, що знаходяться на відстані до 600 кілометрів від лінії фронту.

Літак розробили як заміну старішої версії літака Су-27. Максимальна дальність польоту складає 4000 км.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як за одну добу Повітряні сили України збили одразу три російських Су-34. Вартість одного такого літака сягає 50 мільйонів доларів. Тобто за один ранок ЗСУ відмінусували близько 150 млн доларів, знищивши три об’єкти ворожої авіації.