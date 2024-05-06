Еще одни долетались? Россияне жалуются на потерю бомбардировщика с непростым экипажем

Самолет использовался в пропаганде

Россияне сообщают о потере своего истребителя-бомбардировщика Су-34. Речь о борте №21. Отмечают, что в результате инцидента погибли и оба пилота.

Об этом пишет российский пропагандистский канал Fighterbomber в Telegram. Россиян, бомбивших мирные украинские города, называют "героями".

"Женя и Володя. Опытный, подготовленный, слетанный, боевой экипаж. Погибли в бою, погибли как воины", — говорится в сообщении.

В Вооруженных силах Украины информацию о сбитии российского Су-34 не подтвердили. Однако из пропагандистского ресурса известно, что произошло это сегодня, 6 мая. При этом неизвестно где именно и на каком направлении.

Военный обозреватель Игаль Левин также сообщил о падении российского истребителя.

"Как заявляется, этот экипаж был одним из опытнейших в ВКС РФ и использовался в пропаганде", — написал Левин.

Теперь ждем официальную информацию от украинского Генштаба ВСУ. Напомним, российские оккупанты применяют Су-34 и Су-35, чтобы терроризировать украинские города. Самолет предназначен для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям, находящимся на расстоянии до 600 километров от линии фронта.

Самолет был разработан как замена более старой версии самолета Су-27. Максимальная дальность полета составляет 4000 км.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как за сутки Воздушные силы Украины сбили сразу три российских Су-34. Стоимость одного такого самолета составляет 50 миллионов долларов. То есть за одно утро ВСУ минуснули около 150 млн долларов, уничтожив три объекта вражеской авиации.