Війна — день 811: окупанти наступають у Харківській області та б’ють рекорди з втрат

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують наступати на кількох напрямках і хоч найбільше уваги зараз приділяється Харківській області, проте в інших місцях також тривають активні бої. Зокрема, посилення тиску спостерігається на Краматорському та Покровському напрямках Донецької області. Посилення атак призвело до різкого збільшення кількості втрат у лавах росіян, через що у зведенні фіксується черговий рекорд.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 14 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни запустили кілька груп безпілотників. Вони були зафіксовані у Кіровоградській, Миколаївській та Хмельницькій областях

Із ситуацією в Україні за 11 травня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 808: бої на кордоні Харківщини та ситуація на сході України

Інформацію за 12 травня дивіться за посиланням:Війна — день 809: важкі бої на Харківщині та Донбасі

Про те, що відбувалося 10 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 810: росіяни атакують Вовчанськ та бомблять Харківщину