Війна — день 809: важкі бої на Харківщині та Донбасі

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують утримувати позиції під російським тиском. Оборонні операції тривають у Харківській області, а найскладніші бої йдуть у Донецькій області. Увага української оборони зосереджена на місцях, де існує найбільше ризиків нового російського наступу, у тому числі та на Покровському напрямку, де за добу можуть відбуватися десятки бойових зіткнень. Водночас біля Харкова росіяни намагаються відволікти сили ЗСУ, щоб дати іншим окупаційним підрозділам якісь шанси на основних напрямках.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 12 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Ситуація у прикордонному місті Вовчанськ (Харківська область) дуже складна, а ворог обстрілює місто з реактивної та ствольної артилерії, повідомила місцева влада

Про те, що відбувалося 9 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 806: у ЗСУ перестановки, а українські дрони йдуть на рекорди

З ситуацією в Україні за 10 травня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 807: росіяни тиснуть на фронті та готуються наступати на Харків

Інформацію за 11 травня дивіться за посиланням:Війна – день 808: бої на кордоні Харківщини та ситуація на сході України