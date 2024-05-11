Війна — день 808: бої на кордоні Харківщини та ситуація на сході України

Оперативно про головне за добу

Російські терористи почали давно анонсоване просування на Харківщині з боку тимчасово контрольованого російським режимом Бєлгорода. Проте поки що усі їхні успіхи – це кілька зруйнованих пустих селищ на самому кордоні та величезні втрати. На сході майже без змін – терористи продовжують активно тиснути на Часів Яр та на Покровський напрямок. ЗСУ тримають оборону. Триває 808-ма доба війни.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 11 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Російські терористи активно обстрілюють Харків балістикою, а також кидають КАБи на Харківську область. У відповідь українські сили завдають ударів по військовим росіян біля Бєлгорода.

00:00 Російські окупанти активно ловлять прильоти. Вибухи гриміли у тимчасово окупованих Ровеньках, а також у тимчасово контрольованих російським режимом Бєлгороді та Курську.

Інформацію за 8 травня дивіться за посиланням: Війна — день 805: Росія завдала нового масованого удару і приймає загиблих окупантів у Криму

Про те, що відбувалося 9 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 806: у ЗСУ перестановки, а українські дрони йдуть на рекорди

Із ситуацією в Україні за 10 травня можна ознайомитися у матеріалі: Війна — день 807: росіяни тиснуть на фронті та готуються наступати на Харків