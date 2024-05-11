Война — день 808: бои на границе Харьковщины и ситуация на востоке Украины

Оперативно о главном в сутки

Российские террористы начали давно анонсированное продвижение в Харьковской области со стороны временно контролируемого российским режимом Белгорода. Однако пока все их успехи – это несколько разрушенных пустых селений на самой границе и огромные потери. На востоке почти без изменений – террористы продолжают активно давить на Часов Яр и на Покровское направление. ВСУ держат оборону. Идут 808 сутки войны.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 11 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Российские террористы активно обстреливают Харьков баллистикой, а также бросают КАБы в Харьковскую область. В ответ украинские силы наносят удары по военным россиянам возле Белгорода.

00:00 Российские оккупанты активно ловят прилеты. Взрывы гремели во временно оккупированных Ровеньках, а также временно контролируемых российским режимом Белгороде и Курске.

Информацию за 8 мая смотрите по ссылке: Война — день 805: Россия нанесла новый массированный удар и принимает погибших оккупантов в Крыму

О том, что происходило 9 мая, читайте в материале: Война — день 806: в ВСУ перестановки, а украинские дроны идут на рекорды

С ситуацией в Украине за 10 мая можно ознакомиться в материале: Война — день 807: россияне давят на фронте и готовятся наступать на Харьков