Война — день 809: тяжёлые бои на Харьковщине и Донбассе

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают удерживать позиции под российским натиском. Оборонные операции продолжаются в Харьковской области, а наиболее сложные бои идут в Донецкой области. Внимание украинской обороны сосредоточено на местах, где существует больше всего рисков нового российского наступления, в том числе и на Покровском направлении, где за сутки могут происходить десятки боестолкновений. В то же время возле Харькова россияне пытаются отвлечь силы ВСУ, чтобы дать другим оккупационным подразделениям какие-то шансы на основных направлениях.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 12 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Ситуация в пограничном городе Волчанск (Харьковская область) очень сложная, а враг обстреливает город с реактивной и ствольной артиллерии, сообщили местные власти

О том, что происходило 9 мая, читайте в материале: Война — день 806: в ВСУ перестановки, а украинские дроны идут на рекорды

С ситуацией в Украине за 10 мая можно ознакомиться в материале: Война — день 807: россияне давят на фронте и готовятся наступать на Харьков

Информацию за 11 мая смотрите по ссылке: Война — день 808: бои на границе Харьковщины и ситуация на востоке Украины